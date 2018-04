Van misbruik verdachte docent joodse school op vrije voeten: voorlopige hechtenis opgeheven

Alternatief scenario

'Wij vinden het gezien het verloop van de afgelopen vier dagen niet meer dan terecht dat de rechtbank dit heeft gedaan', zegt Geert-Jan Knoops, de advocaat van de verdachte . 'In onze visie is er geen zaak. Twee getuigendeskundigen zijn uitermate kritisch geweest op de kindverhoren en beïnvloeding door de ouders. Dan moet je eigenlijk al serieus rekening houden met een alternatief scenario. Als je kijkt naar de uitspraken in vergelijkbare zaken gaat het bovendien om een exorbitant hoge eis.'



Het vermoedelijke misbruik zou in 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden. Cheider maakte in juni 2012 melding, maar officiële aangifte volgde pas in oktober. S. woonde toen al in Israël. Na een moeizame uitleveringsprocedure kwam hij uiteindelijk in november 2016 naar Nederland, waar hij direct in voorarrest ging.



Knoops heeft zijn cliënt, die vanmiddag wordt vrijgelaten, al gesproken. 'Hij was zeer geëmotioneerd en zei dat het lijkt alsof er een einde is gekomen aan de nachtmerrie die al zes jaar duurt.'



Elke 90 dagen bepaalt de rechtbank opnieuw of er nog genoeg redenen zijn om een verdachte in voorlopige hechtenis te houden. 'Wij vinden dat er voldoende ernstige bezwaren waren om hem langer vast te houden', zegt het OM. 'We nemen het bericht ter kennisgeving aan en wachten op het vonnis. Daar zal in staan wat de beweegredenen zijn.'