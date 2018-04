Van een eigen show naar vermoedelijk levenslang: Bill Cosby schuldig bevonden aan aanranding

De 80-jarige komiek, bekend van de sitcom The Cosby Show in de jaren tachtig, kan tien jaar cel krijgen voor elk van de drie erkende beschuldigingen van mishandeling. De rechtszaak die was aangespannen door de nu 45-jarige Andrea Constand, was eerder vastgelopen omdat de jury het niet eens kon worden. Daarop begon begin deze maand een nieuw proces waarin vijf andere vrouwelijke slachtoffers ook mochten getuigen.



Constand, een voormalig basketbalcoach, verklaarde tegenover de rechter dat zij in 2004 door Cosby in zijn huis in Philadelphia is gedrogeerd. Ze kreeg drie blauwe pillen die hij 'jouw vrienden' noemde. Daarna penetreerde hij haar met zijn vingers terwijl ze niet in staat was te bewegen of zich te verzetten. In totaal zijn zestig vrouwen naar voren gekomen met verhalen over het seksueel misbruik van Cosby, maar de meeste zaken waren verjaard.