Vakantie op Maldiven kost PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth de kop: per direct weg uit Eerste Kamer

Ergernis over afwezigheid

Diverse partijprominenten en gewestelijk bestuurders gaven de afgelopen dagen blijk van hun ergernis over de afwezigheid van de fractievoorzitter bij een van de belangrijkste debatten van het jaar. De Eerste Kamer heeft zeventien vergaderloze weken per jaar, waarin het senatoren vrij staat op vakantie te gaan.



Barth schrijft in haar verklaring dat de vakantie al maanden tevoren gepland was. 'Om bij te komen van een zwaar en persoonlijk ook verdrietig jaar.' Ze zegt dat ze het debat via internet vanaf haar vakantieadres kon volgen en dat zij via telefoon en WhatsApp contact had gehouden met haar collega's in Den Haag.



Barth boekte haar vakantie in september vorig jaar en zei geen annuleringsverzekering te hebben afgesloten. De nu opgestapte fractievoorzitter kwam vorige week ook al in opspraak nadat een mail van haar aan het gemeentebestuur van Wassenaar was uitgelekt. In die mail eiste ze een verlaging van de toch al lage huur van de kapitale Wassenaarse burgemeesterswoning die zij samen met haar man bewoont: van 1400 naar 1000 euro.