Utrechtse raad eist onderzoek naar Uithoflijn: gemeente zou al vijf jaar weten van kostenoverschrijding

Het nieuwste lijk viel donderdagochtend uit de kast. NRC onthulde dat de kosten van de sneltramverbinding bewust veel te laag werden geraamd om het project 'politiek aanvaardbaar' te houden. Het zou gaan om een verzwegen een kostenpost van 20 miljoen euro. Volgens de krant wisten provincie en gemeente al vijf jaar dat de Uithoflijnzoveel miljoenen duurder zou uitvallen. Uit interne documenten en gesprekken met betrokkenen zou blijken dat een deel van de onvermijdelijke aanlegkosten naar beneden zijn bijgesteld of buiten de begroting zijn gehouden. Een idee van de gemeente Utrecht, stellen althans topambtenaren van de provincie.



Wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) moest zich daar donderdag voor verantwoorden in een spoeddebat dat door de Utrechtse gemeenteraad was aangevraagd. De directe aanleiding voor dat debat vormde een eerdere publicatie in NRC over mogelijke belangenverstrengeling. Het dagblad schreef dat de provinciedirecteur die verantwoordelijk is voor de Uithoflijn eerder voor aannemer BAM werkte en ook aandelen van dat bedrijf bezat. BAM is de hoofdaannemer in het Uithoflijn-project. Daarnaast zouden twee andere projectmanagers, die zeer kritisch waren over het werk van BAM, onder druk van het bouwbedrijf zijn ontslagen.