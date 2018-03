Utrecht stevent af op links college: GroenLinks duidelijke winnaar

PVV in raad

De versplintering is compleet. Straks zijn er drie grote partijen met meer dan vijf zetels VVD-lijsttrekker Dimitri Gilissen

Volgens deze peiling bemachtigt de PVV twee zetels. Lijsttrekker Henk van Deun had eerder gezegd dat hij twee tot vijf zetels verwacht. 'Met twee ben ik tevreden,' zegt Van Deun. 'Utrecht is een linkse stad en we doen voor de eerste keer mee. Dan is dit een voldoende score. Ons speerpunt is veiligheid. Dat is voor ons het belangrijkste. Die linkse subsidies moeten omlaag en we moeten niet te snel gaan met de milieumaatregelen als huishoudens dwingen van het gas af te gaan. Dat kunnen mensen niet betalen.'



De VVD is iets vooruit gegaan. Maar lijsttrekker Dimitri Gilissen maakt zich vooral zorgen. 'De versplintering is compleet. Straks zijn er drie grote partijen met meer dan vijf zetels (GroenLinks, D66, VVD red.), en negen partijen met een of twee zetels, en Denk haalt er misschien drie. Gezien de opgave waarvoor we staan als stad die enorm groeit, hebben we een stabiel stadsbestuur nodig. Ik maak me zorgen over de bestuurbaarheid van de stad. Ik denk dat GroenLinks wel verplicht is ook met ons te spreken over een mogelijke coalitievorming.'