Uitzonderlijk zware maatregel: Nederland verklaart hoogste Eritrese diplomaat tot persona non grata

'Gevoelige klap'

Cruciaal dat Eritreërs in Nederland aangifte gaan doen van intimidatie bij innen van diasporabelasting Eritrea-expert Mirjam van Reisen

Nederland en Eritrea liggen al jaren overhoop over de diasporabelasting, die 2 procent van het inkomen bedraagt. In 2016 verbood Nederland het innen van de belasting door middel van dwang, bedreiging of fraude. Ook stuurde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meermaals Eritrese tolken weg vanwege (vermeende) banden met het bewind in Asmara. Het Eritrese regime staat te boek als een van de meest onderdrukkende ter wereld. Mensenrechten worden in Eritrea op grote schaal geschonden.



Volgens hoogleraar en Eritrea-expert Mirjam van Reisen is het wegsturen van de hoogste diplomaat in Nederland 'een gevoelige klap voor de Eritrese autoriteiten'. 'Nederland maakt hiermee duidelijk dat de lange arm van Eritrea niet getolereerd wordt.' Van Reisen noemt het net als Zijlstra 'cruciaal' dat Eritreërs in Nederland aangifte gaan doen van intimidatie bij het innen van de diasporabelasting. 'Als die beschuldigingen dan gegrond blijken, is de volgende stap het sluiten van het ambassadekantoor.'