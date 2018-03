Uitslag verkiezingen Amsterdam definitief: GroenLinks de grootste, Baudet met voorkeursstemmen gekozen

Het is voor het eerst dat GroenLinks, die vier zetels wint, de meeste zetels behaalt in Amsterdam. De partij stoot daarmee D66 van de troon, die veertien zetels in de gemeenteraad had. D66 verliest zes zetels en houdt er nog acht over.



Ondanks het zetelverlies overheerst bij D66 het goede gevoel. 'Het is een van de beste uitslagen die we in Amsterdam hebben behaald', zegt lijsttrekker Reinier van Dantzig optimistisch. 'We hebben niet gewonnen, maar we moeten reëel zijn: we zitten zowel landelijk als in Amsterdam in de coalitie en je weet dat kiezers dat niet altijd belonen. En er zijn meer partijen bijgekomen, dat betekent dat iedereen inlevert. Maar natuurlijk had ik liever gewonnen. Jammer dat het niet is gebeurd.'



Ook de PvdA en SP zijn flink afgestraft: zij leveren de helft van de respectievelijk tien en zes zetels die ze hadden in. De VVD behoudt de zes zetels die de partij al had. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werden iets minder dan 350.000 stemmen uitgebracht in Amsterdam.

We hebben niet gewonnen, maar we moeten reëel zijn: we zitten zowel landelijk als in Amsterdam in de coalitie en je weet dat kiezers dat niet altijd belonen