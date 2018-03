Tweederde van opgeroepen mannen staat DNA af voor onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Het jongetje werd in 1998 dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. Onderzoek heeft nooit uitgewezen hoe hij om het leven is gekomen. Op zijn lichaam zijn wel DNA-sporen aangetroffen. Het verwantschapsonderzoek wordt gezien als een laatste kans om de doodsoorzaak van het jongetje te achterhalen.



In totaal kregen 21.500 mannen een oproep om DNA af te staan. De moeder van Nicky Verstappen noemt de lage opkomst in de Telegraaf 'een bittere teleurstelling'. Ze maakt de vergelijking met het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra in 2012. Ruim 90 procent van de 8.000 mannen die waren opgeroepen, deden toen mee. 'Het voelt als een mokerslag', aldus Berthie Verstappen.



De politie is wel tevreden met de opkomst. 'Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst', zei projectleider Hans Ramaekers van de politie. 'Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen.'



Mocht blijken dat van een bepaalde familie niemand DNA heeft afgestaan, dan kan de politie familieleden vragen alsnog DNA af te staan.