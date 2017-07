Tweede wielrenner in week tijd in het Zeeuwse Hulst doodgereden

Racefietsen in groepen is gevaarlijker dan in je eentje een tochtje maken. Van alle fietsongevallen gebeurt bijna 70 procent tijdens het fietsen in een groep, concludeert Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Fietsers komen vaak in botsing met andere fietsers. Beide verongelukte fietsers in Hulst fietsten alleen.



In 2013 kwamen acht wielrenners om het leven bij een verkeersongeval, op 184 dodelijke ongelukken met fietsers in totaal. Het aantal verkeersdoden onder fietsers in Nederland is nagenoeg stabiel. In 2016 vonden 189 fietsers de dood in het verkeer.