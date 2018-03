Tweede monument voor MH17: na het 'herdenkingsbos' nu een wereldbol op 298 stenen

'Ik had eerst een Buk-raket in gedachten, het wapen waarmee die onschuldige mensen zijn geëxecuteerd door Poetin' zegt kunstenaar Toon Heijmans (92), die het ontwerp voor het monument maakte. 'Maar een klankbordgroep wees het idee af. Het moest minder politiek worden.'



In juli vorig jaar werd in Vijfhuizen al eerder het Nationaal Monument MH17 onthuld, een 'herdenkingsbos' dat 298 bomen telt. Volgens Ronald Rutten, manager in de uitvaartzorg en initiatiefnemer van het tweede MH17 monument, was er ook behoefte aan een tweede monument dat specifiek gewijd is aan de repatriëring van de slachtoffers op Vliegbasis Eindhoven en aan de emotionele band tussen nabestaanden en hulpverleners.'



Wat er toen tussen nabestaanden en vrijwilligers groeide is iets dat we nooit zullen vergeten', zegt Rutten, die destijds als vrijwilliger meehielp bij de aankomstceremonie voor de MH17-slachtoffers. 'Het monument heet daarom ook De Verbinding, om de verbinding te gedenken die toen ontstond tussen al die verschillende groepen mensen. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, maar ook elkaar niet - nabestaanden en hulpverleners.'