Tweede Kamer vertrouwt niet meer op garanties van Shell, NAM en Exxon en ziet een 'geloofwaardigheidsprobleem'

In zo'n situatie moet je op je woorden letten, weet Van Loon van Shell nu. Ze sprak van 'een legertje juristen' die de door de Kamer gevraagde garantie op ging stellen, zo graag wilde ze dat het goed in elkaar zou zitten. Fout, zei PvdA'er Nijboer. 'Als een legertje juristen dit gaat doen, krijgen we hier debat na debat over die garantie. Zet gewoon een zak geld apart.'



In allerlei formuleringen probeerde Van Loon te zeggen dat de Kamer en vooral de Groningers zich geen enkele zorgen hoeven te maken. 'Wij lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid. Wij gaan alle kosten dekken. U kunt dat met een gerust hart aan ons overlaten.' Maar de Kamer wilde meer. 'Meer verantwoording is nodig', zei Nijboer. 'Uw 'vertrouwt u maar op ons', dat gaat niet meer.' En VVD-Kamerlid Yesilgöz-Zegerius: 'U moet mij meer bieden.'



'We hebben het geprobeerd rationeel uit te leggen', concludeerde Van Loon. Dat betekent in haar ogen dat de NAM alle schade kan betalen. 'En om de emotie te adresseren zeggen we nu als Shell: we geven de garantie.' GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren had genoeg gehoord: 'U heeft een enorm geloofwaardigheidsprobleem.'