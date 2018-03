Tweede Kamer en minister van Justitie willen radicale imam Fawaz de mond snoeren. Wat zijn de mogelijkheden?

2. Fawaz vervolgen

In Fawaz' video op Facebook noemt hij Aboutaleb niet letterlijk een afvallige. De arabisten Jan Jaap de Ruiter en Halim El Madkouri wijzen erop dat hij dan de woorden kafir (ongelovige) of murtadd (afvallige) had moeten gebruiken.



Toch vindt Schoof dat Fawaz de Rotterdamse burgemeester als een afvallige neerzet, zei hij tegen Nieuwsuur. 'Wat hij zegt, is echt wel zo te duiden. En dat heeft in de islamitische context grote betekenis.' Dat maakt het volgens hem ook zo lastig om Fawaz voor de rechter te brengen. Het Openbaar Ministerie is dat dan ook niet van plan. 'Als we een zaak hadden tegen de heer Fawaz, waren we er al mee begonnen', zegt een woordvoerder van het OM in Den Haag. 'We kijken per geval of hij wat ons betreft een strafbaar feit pleegt of niet. Als dat zo is, ondernemen we actie.'