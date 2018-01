Twee doden en meer dan vijftig miljoen euro schade door op zes na zwaarste storm ooit gemeten

Net geen orkaan

Het KNMI had 's ochtends code rood afgekondigd voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied. Er was sprake van windsnelheden tot 130 kilometer per uur. Bij Hoek van Holland werd windkracht 11 gemeten. Met snelheden van 30,5 meter per seconde was hier net geen sprake van een orkaan. Pas aan het einde van de middag was code rood nergens meer van kracht.



Een 62-jarige man uit Enschede overleed nadat een boom op zijn auto waaide. In Olst kwam een 62-jarige vrachtwagenchauffeur om het leven nadat hij uit zijn voertuig was gestapt om een tak van de weg te halen. Een andere tak brak juist op dat moment af en viel op hem. Bij een val door een plexiglasconstructie in het Gelderse Vuren overleed een 66-jarige man en raakte een 34-jarige man zwaargewond. De arbeidsinspectie en recherche onderzoeken of dat ongeluk iets te maken heeft met de storm.