Trouw: NAM wil af van verantwoordelijkheid gevolgen gaswinning in Groningen

Bezorgdheid

De reactie van Schotman zal de bezorgdheid vanuit Groningse gemeenten en de provincie alleen maar hebben doen toenemen. Vrijdag uitten meer dan veertig belanghebbenden kritiek op het wetsvoorstel, omdat ze zich zorgen maken over de aansprakelijkheid in de toekomst.



Volgens de provincie en de gemeenten Loppersum, Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond is in de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet onduidelijk wie straks de zorgplicht heeft om schade te voorkomen en te vergoeden. 'Aangegeven wordt dat de NAM niet meer aansprakelijk is voor de ontstane schade. Frappant is dat de minister ook niet aansprakelijk is', liet actiebeweging Groninger Gasberaad weten.