Trouw 'deels onzorgvuldig' in MeToo-artikel van Jelle Brandt Corstius

Brandt Corstius noemde geen naam, maar het stuk leidde tot speculatie over de dader. Vlak voordat zijn naam uitlekte, koos tv-producer Gijs van Dam de vlucht naar voren: hij erkende in de talkshow Pauw dat hij in 2002 seks heeft gehad met zijn toenmalige collega, maar benadrukte dat geen sprake was van dwang. Het 'gelogen verhaal' in Trouw zou hebben geleid tot een 'standrechtelijke executie' van Van Dam in de media.



De Raad voor de Journalistiek oordeelde maandag dat het grote publiek niet uit het bewuste stuk kon afleiden over wie het ging. Het valt Trouw niet aan te rekenen dat Van Dams naam ging rondzingen, 'door handelingen van derden'. Omdat het een open brief was, met het persoonlijke verhaal van Brandt Corstius, hoefde er niet bij te staan dat de anonieme beschuldigde verkrachting ontkent. Van Dams advocaat had dit de krant wel laten weten, enkele dagen voor de publicatie.

Ik ben heel blij dat vaststaat dat Trouw zich de beschuldigingen ten onrechte eigen heeft gemaakt Gijs van Dam