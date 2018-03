Tristan van der V. had nooit wapenvergunning mogen krijgen; politie moet schade schietpartij vergoeden

Had de medewerker deze informatie over de ernstige psychische problemen van Van der V. wel gezien, dan was de kans groot geweest dat hij hem geen vergunning had verleend. Dankzij die vergunning kon Van der V. drie wapens aanschaffen. De twintiger was in 2006 gedwongen opgenomen wegens suïcidedreiging. Ook de politiemedewerkers die in 2009 en 2010 oordeelden over de verlenging van het wapenverlof waren hiervan niet op de hoogte.



Van der V. schoot op 9 april 2011 in De Ridderhof zes mensen dood, daarna pleegde hij zelfmoord. Zeventien omstanders raakten gewond. 'Hier ben ik doodziek van', verklaarde een van betrokken politiemedewerkers achteraf tegen de Rijksrecherche.

Slachtoffers en nabestaanden zijn nu echt beloond voor hun strijd voor gerechtigheid Veeru Mewa, advocaat