Traditionele partijen komen in het nauw, lokalen nemen de macht op steeds meer plekken over

Machtsbasis geslonken

In de Haagse hoofdkwartieren was al gekreun te horen over de dreigende onbestuurbaarheid van het land

De opmars van de lokalo's in het westen, zuiden, oosten en noorden gaat vooral ten koste van de partijen die de laatste decennia op landelijk niveau het bestuur domineerden: CDA, PvdA, VVD, D66 en in mindere mate ChristenUnie. In 2002 kregen deze vijf nog bijna 60 procent van de stemmen, in 2014 was dat al teruggelopen tot iets meer dan 50 procent. Alles wijst erop dat de machtsbasis van de klassieke partijen weer verder is geslonken.



In de aanloop naar deze verkiezingen was er in de Haagse hoofdkwartieren al gekreun te horen over de dreigende onbestuurbaarheid van het land. In de praktijk blijkt dat vooralsnog mee te vallen. Leefbaar heeft aangetoond dat zelfs een metropool als Rotterdam mede bestuurd kan worden door een lokale partij. In een kwart van alle andere gemeenten leverden lokale partijen de afgelopen vier jaar ook al wethouders. Een verder verleden geeft evenmin veel reden tot alarmisme. De zuidelijke provincies draaiden tot de jaren tachtig helemaal op lokale lijsten. In 1974 haalden die in Limburg bijna 72 procent van de stemmen, in Brabant ruim 51 procent. Die traditie lijkt nu langzaam terug te keren, ook in de rest van het land.