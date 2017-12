Tot zijn laatste snik streed Arie Groenevelt radicaal tegen ongelijkheid (1927 - 2017)

Niet roken, blauwe knoop: soberheid siert de vakbondsbestuurder, vond Arie Groenevelt. Met nasale stem en priemende blik streed hij voor de arbeider.



'Het gaat om tegenmacht. Nog afgezien van de buitenproportionele inkomensverschillen.' Dat was voor Arie Groenevelt het wezenskenmerk van de vakbeweging, waarbinnen hij in de jaren zeventig het gezicht was van radicaal links. Zijn bril met zwaar zwart monteur, priemende blik en nasale stem waren zijn handelsmerk. Op 24 december is Groenevelt gestorven, 90 jaar oud. Hij was getrouwd, heeft twee zoons en vier kleinzonen.



Het was 1941 toen Groenevelt op zijn 14de begon te werken, in een elektrotechnische fabriek in Utrecht. Na de oorlog vocht hij in Nederlands-Indië. Na terugkeer kwam hij begin jaren vijftig als 'bezoldigde' in dienst bij het sociaal-democratische Nederlands Verbond van Vakverenigingen, NVV, een voorloper van de FNV.