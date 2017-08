Tot levenslang veroordeelde Loi C. mag toch op onbegeleid verlof

C. kreeg in 1987 levenslang voor het medeplegen van drievoudige moord en doodslag

Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat levenslang een inhumane straf is. In 2013 bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om diezelfde reden dat na uiterlijk 25 jaar celstraf moet kunnen worden beoordeeld of een levenslang gestrafte vrij kan komen. Daarop dienden twee levenslang gestraften in Nederland, Loi C. en Cevdet Y., opnieuw een gratieverzoek in.



De staatssecretaris antwoordde echter op Kamervragen dat het arrest van het EHRM 'geen consequenties hoeft te hebben voor de wijze waarop Nederland moet omgaan met langgestraften', en werkte niet mee aan C.'s onbegeleid verlof. Dat is nodig voor de beoordeling of hij zich in de maatschappij kan handhaven. Cevdet Y. gaat al wel onbegeleid met verlof.