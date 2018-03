Tot 180 uur werkstraf geëist voor mishandeling homostel Arnhem, maar 'homohaat geen motief'

'Weggezet als leugenaars'

Dit was meer dan een geval van gewoon uitgaansgeweld Advocaat Sidney Smeets

Eind vorig jaar ontstond twijfel over de vraag of homohaat wel een rol had gespeeld in de mishandeling toen het OM aankondigde de verdachten daarvoor niet te zullen vervolgen. Dat discriminatie nu door het OM toch is meegenomen in de strafeis stelt de slachtoffers tevreden, zegt hun advocaat Sidney Smeets.



'Ze werden in sommige media bijna weggezet als leugenaars. Nu hebben ze de erkenning gekregen dat hun verhaal klopt. Dit was meer dan een geval van gewoon uitgaansgeweld. Dat was voor hen het belangrijkste. Daarover zijn ze opgelucht.' Volgens Smeets zijn er bij de mishandeling woorden als 'homo' en 'flikker' geroepen. Daardoor is de strafeis met de helft verhoogd.



Gerald Roethof, de advocaat van een van de verdachten, vindt het juist onterecht dat het vermoeden van homodiscriminatie heeft geleid tot een hogere strafeis. 'Het OM wilde niet vervolgen wegens homohaat. Maar eist wel een straf die vijftig procent hoger is dan normaal omdat er woorden als homo zouden zijn gevallen.' De verdachten ontkennen nog altijd dat ze gescholden hebben en dat homohaat het motief was voor hun daad.