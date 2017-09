Topman OM: We zijn niet klaar voor cybercriminaliteit

Auto's in beslag nemen

De topman van het Openbaar Ministerie gaat in het AD ook in op de verwevenheid van de boven- en onderwereld in Brabant. Volgens hem is die 'zó serieus en ernstig dat we er nog jaren mee bezig zijn. Minstens tien jaar. Dat is voor mij nog de ondergrens.'



Hij zegt hen aan te pakken door niet alleen via het strafrecht te werken, 'maar ook vergunningen in te trekken, geld af te pakken en auto's in beslag te nemen.'