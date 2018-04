Topman OM pleit voor strengere straffen voor drugsdelicten

'Intussen daalt de prijs van een huurmoordenaar', zegt Grapperhaus, refererend aan 'het nieuwste dieptepunt' in de geweldsgolf die met drugshandel gepaard gaat: de liquidatie, vorige week, van de 'onschuldige' broer van een kroongetuige binnen de zogenoemde Nederlandse 'Mocro Maffia'. 'Voor een paar duizend euro zijn jonge amateurs al bereid om zware automatische wapens leeg te schieten op elkaar, op politiemensen en op onschuldige voorbijgangers.'



Het aantal drugsgerelateerde doden is in Nederland gestegen van 123 in 2014 naar 235 in 2016. Alleen al de afgelopen twee jaar werden ongeveer 60 mensen vanwege een drugsconflict geliquideerd. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, benadrukt dat van de 400 Nederlandse burgemeesters ongeveer een kwart wordt of is bedreigd door criminelen. Hij toonde op het congres een tekening van een 5-jarige kleuter, die op school haar eigen huis tekende met planten 'niet in de tuin, maar op zolder - zo gewoon is wietteelt al geworden in Nederland'.

