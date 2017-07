Topchefs vallen voor verzonnen Wikipedia-pagina: 'Urker vistaart' blijkt hoax

'Het is echt niet te eten'

We vroegen ons af: wat is nou echt smerig? Zo kwamen we op zuurkool met metworst en makreel. Dave (niet zijn echte naam)

Terwijl ze toch hun best hadden gedaan om er iets absurds van te maken, onderstreept Dave. 'We vroegen ons af: wat is nou echt smerig? Zo kwamen we op zuurkool met metworst en makreel. Iedereen kan zien dat dat onzin is.' Een vriend die in een restaurant werkte, kookte het recept na zodat ze ook een foto hadden. 'Het is echt niet te eten, zei hij nog.'



Het verhaal over de geslaagde Wikipedia-grap deed de ronde op feesten en verjaardagen. 'Tot een van onze vrienden vorig jaar op een uitzending van RTL stuitte. ''Jullie zitten in Topchef!', zei hij.' Het bleek te gaan om herhaling van een opname uit 2013.



De ironie wil, zegt Dave, dat op Wikipedia wel al twijfels waren gerezen omtrent de authenticiteit van de Urker vistaart. Maar door de uitzending kreeg het gerecht juist extra geloofwaardigheid. 'Het moet wel bestaan, zeiden ze. Want het is op Topchef geweest.'