Toneelacademie Maastricht wist al in 2005 van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het college van bestuur zegde in een brief toe dat de schoolleiding 'zeer alert' zou zijn op signalen van intimidatie en er 'actief op zoek naar [zou] gaan.' Dit gebeurde echter niet. Pas in november vorig jaar werd een docent die volgens studenten al jarenlang over de schreef ging, geschorst. De school kwam in actie na een melding van medewerkers van de school over mogelijk ongewenst gedrag van de docent tijdens een groepsles in 2017.



Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat studenten al veel eerder aan de bel hebben getrokken op de toneelschool. Tussen 1992 en 2012 hebben zeker tien studenten melding gemaakt van een docent die geslachtsdelen van studenten aanraakte en meedouchte na de lessen, van relaties tussen docenten en studenten en van intimiderende opmerkingen. Ze deden dit bij een vertrouwenspersoon, opleidingscoördinator, de directeur of bij hun mentor. Ook door de studentenraad is de problematiek bij de schoolleiding aangekaart.