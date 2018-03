Toezichthouder: privacy is niet gewaarborgd bij uitwisseling gegevens door AIVD

Lagere drempels

Het zijn risico's, maar ze hebben zich nog niet of nauwelijks voorgedaan CTIVD

De controleurs vrezen dat de samenwerkende geheime diensten steeds lagere drempels hebben om persoonsgegevens uit te wisselen. Bovendien vrezen de inspecteurs dat de berg gegevens steeds groter wordt en dat helemaal niet duidelijk is hoe betrouwbaar al die informatie is. Dat wordt nog erger doordat gegevens steeds makkelijker mondeling worden uitgewisseld, omdat de diensten nauwer samenwerken. Daardoor kunnen grondrechten van burgers in het gedrang komen. Het zijn risico's, zegt de CTIVD, maar ze hebben zich nog niet of nauwelijks voorgedaan.



In 2016 werd bekend dat dertig veiligheidsdiensten in Europa wekelijks bij elkaar komen in Nederland om gegevens over terrorisme uit te wisselen. Dat was op initiatief van de AIVD. Het was een reactie op de aanslag in de Bataclan in Parijs, in november dat jaar. Voordien waren geheime diensten juist heel terughoudend in het delen van informatie.