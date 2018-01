Toezichthouder: Code rood voor Groningen na aardbeving, flinke gasproductieverlaging noodzakelijk

Acceptabele veiligheidssituatie

In Groningen werd het pleidooi van het SodM meteen omarmd. 'Dit is een hard oordeel dat er niet om liegt', zei provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP). 'De veiligheid van de Groningers moet gewaarborgd worden en dat kan alleen door minder gas te winnen.'



De aardbeving bij Zeerijp (nabij Loppersum), met 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste in vijf jaar tijd, was ook voor de toezichthouder een tegenvaller. Na het verminderen van de gaswinning en het stilleggen van productieputten rond het kwetsbare Loppersum stelde het SodM in 2016 nog optimistisch dat die ingrepen effectief bleken. 'Er is een afname van seismische activiteit in het hele veld. Het vertrouwen is toegenomen dat het systeem regelbaar is.'



Nu concludeert het SodM dat ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken de kennis van de ondergrond onvoldoende is om te kunnen berekenen bij welk niveau van de gaswinning welke beving optreedt. Met de aardbeving in Zeerijp is het hoogste niveau uit het meet- en regelprotocol bereikt: het interventieniveau (code rood). 'Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie.'



Na de schok van maandag zijn inmiddels ruim 2.000 schademeldingen gedaan bij het Centrum Veilig Wonen. Bij vijf gebouwen is sprake van een 'acuut onveilige situatie'.