Toch weer nieuwe proef met mobiel inchecken in ov

Mislukte proef

Met een app zonder problemen langs poort en paal Niets zo frustrerend als een niet-werkende OV-chipkaart. Student Shen Kao Cheng bedacht de oplossing: een app voor al je reizen. (+) © ANP

Dinsdag liet Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, weten een proef voor mobiel inchecken met de smartphone waaraan achtduizend mensen deelnamen stop te zetten. Het systeem dat samen met onder meer telefoonbedrijven KPN en Vodafone was opgezet, bleek te complex en klantonvriendelijk.



Alleen meedoen aan de proef bleek al een flinke uitdaging. Mensen moesten onder meer een digitale portemonnee aanmaken en één cent overmaken naar Translink. Daarnaast was de app alleen beschikbaar op Android-telefoons en bleek reizen op korting niet mogelijk via het systeem.



'Deze technologie is uiteindelijk niet geschikt om breder uit te rollen', aldus woordvoerder Maarten Bijl van Translink maandag over het systeem dat in mei vorig jaar nog ronkend werd aangekondigd. Het neemt niet weg dat het bedrijf blijft zoeken naar alternatieven voor reizigers naast de ov-chipkaart, die wegens onwillige poortjes, vergeten uitchecks of onverwacht saldotekort geregeld onder vuur ligt.



Hoewel de mislukte proef ook voor het besef heeft gezorgd dat voor de invoering van een nieuwe systemen de tijd genomen moet worden. 'Eigenlijk zouden we dit voorjaar beginnen, maar door de gestrande proef zijn we extra zorgvuldig en nemen we de tijd', aldus Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland over de nieuwe proef in Den Haag.