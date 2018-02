Tijd om schaatsen te slijpen: ijspret op ondiepe wateren op komst

Tot 1 meter diep

Maar voordat u nu vrolijk vanaf de oever op het bevroren kanaal springt: pas op, het model zegt alleen iets over stilstaand, ondiep water van 1 meter diep. En: hoe verder in de tijd, hoe groter de onzekerheidsmarge. 'Het hogedrukgebied hoeft zich maar iets te verplaatsen en de wind naar Nederland wordt opgewarmd door de Oostzee', zegt Tijm. 'Dat resulteert dan direct in minder ijsgroei.'



In het slechtste scenario is het ijs volgende week dinsdag in zo'n ondiep modelslootje maar een paar centimeter dik, in het beste geval wel 15 centimeter. Voor sneeuwval - dat een isolatiedeken over het ijs kan draperen - hoeven we volgens de verwachtingen niet bang te zijn. 'Er is relatief helder weer op komst', zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. 'Maar de wind kan wel een spelbreker worden bij het aangroeien van het ijs, door stroming te veroorzaken op open plekken in het water.'