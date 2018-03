Tientallen homoposters van Suitsupply besmeurd, beklad of ingegooid

Suitsupply onderneemt verder geen actie. De plakkaten verdwijnen nog deze week, maar dat was sowieso al het plan: de campagne is na twee weken ten einde. De bedoeling van het in beeld brengen van de zoenende, strelende of elkaar lieflijk aankijkende mannenduo's was om aantrekkingskracht tussen mensen te laten zien. 'Homoseksualiteit is inmiddels wel mainstream, zou je denken, maar in de advertentiewereld blijkbaar nog niet.' De Jong verdedigt de boodschap en de campagne. 'We hebben ook duizenden positieve reacties en nieuwe volgers gekregen. Slechts een kleine groep is negatief.'



Campagnes van het pakkenbedrijf maken vaker wat los, maar eerder bleef dat beperkt tot kritiek. Zo joeg Suitsupply in 2016 na een vermeend seksistische blootcampagne activisten tegen zich in het harnas: vrouwen zouden in de campagne te veel geobjectificeerd worden.