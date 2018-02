Thierry Baudet verliest derde FvD-lid: Susan Teunissen zegt lidmaatschap op

Aangifte tegen minister Ollongren

Baudet en Hiddema deden vorig weekend aangifte tegen minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken, nadat zij FvD in een toespraak een gevaar voor 'de kernwaarden van de democratie' noemde.



Ollongren zei in de Dales-lezing in Nijmegen: 'De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.' Behalve naar Baudet verwees Ollongren hiermee naar de nummer 2 van FvD op de lijst in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing. Zijn uitspraak 'IQ-verschillen tussen volkeren zijn wetenschappelijk bewezen' is omstreden. Baudet wilde hier tijdens een debat in de Stadsschouwburg in Amsterdam vorige week maandag niet op ingaan en verzekert bij herhaling geen racistische theorieën aan te hangen.



Vrijdagavond doet Baudet mee aan een debat met landelijke lijsttrekkers over de gemeenteraadsverkiezingen in De Balie in Amsterdam. Daar wacht hem onder meer een confrontatie met D66-leider Alexander Pechtold. Baudet verdenkt Pechtold en Ollongren ervan dat zij zich opzettelijk tegen hem keren als D66-campagnetruc voor de gemeenteraadsverkiezingen.