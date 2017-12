Thierry Baudet beschouwt critici die hem in nazihoek duwen als 'patiënten': 'Ik pathologiseer hun reactie'

Als politieke partij vinden we het belangrijk ons grondig te informeren en allerlei visies tot ons te nemen verklaring Forum voor Democratie

Bij het afnemen van het interview met Thierry Baudet was nog niet bekend dat hij in oktober een langdurige ontmoeting heeft gehad met Jared Taylor, ideoloog van extreem-rechts in de Verenigde Staten. Daarom wordt er in het gesprek, dat plaatsvond op 27 november, ook niet aan gerefereerd.



Desgevraagd verwijst de lijsttrekker van Forum voor Democratie vrijdag opnieuw naar de verklaring die zijn partij op 20 december over de veelbesproken ontmoeting deed uitgaan: 'Forum voor Democratie staat voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn: en niet sociale klasse, huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid. Wij spreken dagelijks tientallen mensen, waarmee we het soms eens en soms zeer oneens zijn. Als politieke partij vinden we het belangrijk ons grondig te informeren en allerlei visies tot ons te nemen. Van links tot rechts, van mainstream tot minder mainstream.'