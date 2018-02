Teruglezen: Zijlstra weg, Rutte loopt kleerscheuren op in Kamerdebat

Reactie van premier Rutte

De premier begint zijn reactie op de vragen uit de Kamer. Hij wil allereerst enkele opmerkingen maken over zijn collega Zijlstra. 'Halbe Zijlstra heeft een fout gemaakt, maar dat mag niet betekenen dat wij zijn grote verdiensten aan de kant schuiven, als staatssecretaris van onderwijs, als fractievoorzitter, als architect van dit kabinet. En hij maakte een goede start als minister van Buitenlandse Zaken.' Hij memoreert dat hij en Zijlstra de afgelopen jaren een 'sterk team' vormden. 'Je hebt maar zelden in het leven dat je iemand tegenkomt die je zo kan vertrouwen en tegelijkertijd het heerlijk mee oneens kunt zijn. Dus ik mis hem enorm.'



Rutte geeft 'één fout' toe: 'Ik had op de dag van publicatie in de Volkskrant een brief aan de Kamer klaar hebben moeten staan. Ik had moeten bevorderen dat de inhoud van het stuk die maandagochtend aan de Kamer was gezonden.'



Meteen staan meerdere oppositieleiders bij de interruptiemicrofoons. De oppositie vindt dat de premier twee weken geleden al de Kamer had moeten informeren, op het moment dat Zijlstra hem op de hoogte stelde van diens leugen over Poetin. 'Toen werd u mede-eigenaar van die informatie', zegt PVV-leider Wilders. Rutte: 'Soms is het leven ingewikkeld. Op het moment dat een krant bezig is met een primeur voor te bereiden en medewerking vraagt aan een politicus, dan vind ik dat ook een te respecteren afweging.' De keuze van Zijlstra en Rutte was om eerst de afspraak met de krant te honoreren, stelt de premier. 'Ik heb deze keuze zo gemaakt.'



'Met het informeren van de Kamer kan niet worden gemarchandeerd', zegt Wilders. 'U heeft de Kamer informatie onthouden.' Rutte vindt dat die analyse 'te ver gaat'. 'Zijlstra ging volledige openheid van zaken geven in de krant. Dat heeft hij ook gedaan.'



Ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet staat bij de interruptiemicrofoon. 'Heeft de premier weleens bedacht dat de minister van Buitenlandse Zaken chantabel was?' Rutte: 'Feit is dat Zijlstra niet de waarheid heeft gesproken over zijn aanwezigheid bij dat gesprek in die datsja van Poetin. Hij heeft dat naar buiten gebracht in de krant. Ik vind het wel heel grote woorden eerlijk gezegd.'



Baudet is niet tevreden met het antwoord. 'Hij was chantabel', zegt hij nog eens. Rutte reageert: 'Daar maakt u een andere taxatie in.'