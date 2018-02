Teruglezen - Volgens Sonja Holleeder zei haar broer dat hij Cor van Hout zou vermoorden: 'Corretje gaat'

Nieuwe dreiging?

De aanklagers willen het risico niet lopen 'dat zich iemand op de publieke tribune of daarbuiten bevindt die de getuigen iets aan wil doen'.

Het Openbaar Ministerie steunt het verzoek van advocaat Willem Jebbink om de deuren te sluiten. Volgens de aanklagers kan de pers en het publiek alleen bij hoge uitzondering worden weggestuurd. Beschermde getuigen, zoals Sonja en Astrid Holleeder, kunnen immers plaatsnemen in speciale afgeschermde cabines in de rechtszaal en er kan gebruikgemaakt worden van stemvervormers of vermomming. Maar, stelt het OM, de zittingsdeuren moeten in deze uitzonderlijke zaak tóch worden gesloten. Reden: de advocaat van de getuigen zegt dat er nieuwe informatie is over een dreiging.



Volgens raadsman Willem Jebbink heeft Willem Holleeder een 'dusdanige positie' in het criminele circuit dat de dreiging zich niet tot Willem Holleeder en zijn strafzaak beperkt, en ook niet tot zijn leven. Jebbink: 'Dat betekent dat de dreiging nauwelijks te bevatten is.' Vorig jaar stelden de zussen Holleeder nog dat ze in openbaarheid hun verhaal wilden doen, maar inmiddels zouden 'de omstandigheden ingrijpend veranderd' zijn.



Het OM sluit zich hierbij aan. De aanklagers willen het risico niet lopen 'dat zich iemand op de publieke tribune of daarbuiten bevindt die de getuigen iets aan wil doen'. 'We hebben de informatie niet gecheckt, maar ik ga ervan uit dat de informatie van advocaat Jebbink juist is', aldus aanklager Sabine Tammes. De veiligheidsanalyses worden door een andere afdeling van het OM gemaakt, dat is informatie waar de zaaksofficieren niet van op de hoogte worden gehouden.



De advocaten van Willem Holleeder zijn fel tegen de sluiting van de deuren. Ze vragen zich af wat er geheim is aan de verklaringen van de zussen Holleeder en Sandra den Hartog. De getuigen hebben eerder interviews gegeven. Astrid Holleeder heeft een boek geschreven. En een deel van de verklaringen dat eerder bij de rechter-commissaris en de politie is afgelegd, is bovendien via de website van wijlen Martin Kok op straat komen te liggen. 'Meneer Holleeder vindt het onvoorstelbaar dat deze getuige, die hem op een ongekende wijze door het slijk heeft gehaald in de media, juist op het moment dat hij eindelijk kan laten zien dat haar verhaal niet klopt, bepleit om de deuren te sluiten.'



Advocaat Janssen stelt dat hij helemaal geen concrete informatie heeft gehoord over een dreiging. Bovendien zouden de getuigen niets van zijn cliënt hebben te vrezen. 'Wat er nu aan informatie is bijgekomen, is geen concrete informatie: je moet met meer komen dan stellen dat er dreiging is vanuit meerdere hoeken. Hoe dan? Wat dan? Welke hoek?'



De rechters hebben zich een uur teruggetrokken om een besluit te nemen over het verzoek.