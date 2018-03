Teruglezen - Moeder Holleeder schreef brief aan gevangenis: laat mijn zoon niet vrij

'Dino S. moest monddood worden gemaakt'

Officier van justitie Lars Stempher neemt het woord. Hij wil meer weten over de verhouding tussen Willem en Dino S., die tot levenslang is veroordeeld in het liquidatieproces Passage. Willem Holleeder zou samen met S. opdracht hebben gegeven tot twee liquidaties.



Astrid zegt dat ze het met haar broer heeft gehad over 'het punt van zorg' dat Dino S. over hem zou gaan verklaren. 'Mijn conclusie was, daar hebben we over gesproken: wat denk je? Wat zijn de consequenties? Juridisch bekeken. En ik zei: hij kan toch niets zeggen. Hij kón ook niets zeggen, Dino. Want als hij het één zou zeggen, dan zou hij een probleem hebben. Het is een beetje zoals wij niets over de Heinekenontvoering kunnen zeggen.'



Volgens de getuige kan ze niks zeggen over de criminele activiteiten van Dino S. 'Ik weet niets van de betrokkenheid van S. Ik weet alleen dat het een situatie was waarin hij monddood werd gemaakt.'



Ze realiseert zich dat haar verhaal voor buitenstaanders misschien lastig te volgen is. 'Jullie begrijpen me het niet, hè', zegt ze geregeld. Volgens Astrid kan ze het later toelichten als de opnames worden afgespeeld.