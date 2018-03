Teruglezen - Lokale partijen winnen in 164 van de 335 gemeenten, CDA grootste landelijke partij

Denk trots op resultaat

In dertien van de veertien gemeenten waar de partij Denk meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij zetels bemachtigd. Alleen in Alkmaar lukte het niet de kiesdrempel te behalen. Meest opvallend is het resultaat in Schiedam; daar behaalde de partij 4 zetels. ‘Dit is een goede prestatie voor een nieuwkomer’, vindt Denk-woordvoerder Serkan Soytekin.



'Met een intensieve campagne op sociale media en in buurten waar veel potentiële stemmers van de partij wonen – veelal inwoners met een migrantenachtergrond die anders niet zouden zijn gaan stemmen – is dit resultaat behaald. Daar zijn we trots op', zegt Soytekin.



De partij is volgens hem nu klaar om haar invloed te laten gelden in deze gemeenten, en wellicht zelfs mee te doen in coalities. ‘Dat kan wat ons betreft. Je weet maar nooit.’



Maar gezien de lokale uitslagen is het onwaarschijnlijk dat Denk wethouders gaat leveren. In de meeste gemeenten heeft de partij maar 1 zetel (Deventer, Enschede, Amersfoort, Lelystad, Roermond, Veenendaal, Eindhoven) of 2 (Zaanstad, Arnhem, Utrecht) bemachtigd, waarmee de fractie daarvoor waarschijnlijk te klein is. In Rotterdam en Amsterdam, waar Denk 3 zetels behaalde, ligt coalitiedeelname ook niet bepaald voor de hand. In Rotterdam niet omdat opponent Leefbaar Rotterdam daar de grootste is, en in Amsterdam niet omdat winnaar GroenLinks in de hoofdstad eerder had laten weten dat de fractie niet stond te springen om met Denk in zee te gaan.



In Schiedam, onder de rook van Rotterdam, behaalde Denk het meest spectaculaire resultaat, maar liefst 4 van de 35 zetels. Na de VVD die daar de grootste is met 6 zetels, komt Denk als gedeelde tweede, met AOV en D66 die eveneens 4 zetels hebben. De Schiedamse VVD-lijsttrekker Onno Spek zegt dat de VVD met iedereen het gesprek zal aangaan voor coalitievorming, ook met Denk. ‘Als je kijkt naar partijen waar wij programmatisch dichtbij staan, is dat niet Denk, maar we sluiten niemand op voorhand uit.’ (Charlotte Huisman)