Teruglezen - Koningsdag live: 'Ik had er vanmorgen geen zin in, maar het is weer als vanouds gezellig'

Ondertussen op de vrijmarkt

Onze verslaggever Jasper Kars praat met ondernemers op de vrijmarkt in Harderwijk.



Harm de Boer: 'Dit is nostalgie van eigen bodem: het schort is nog van mijn oma geweest. Ik vind het echt prachtig. We hebben de keuken laatst verbouwd en helaas paste dit niet meer binnen het interieur. Nu verkoop ik het hier voor niet minder dan 15 euro. Het is mooi om te zien dat spullen een nieuw leven krijgen op zo'n rommelmarkt. Ik struin zelf ook regelmatig dit soort vrijmarkten af op zoek naar mooie designspullen. Ook dit jaar is de sfeer hier weer fantastisch.'



Corella Termaat: 'Toen we hier kwamen wonen kregen we dit grote schilderij er gratis bij. Maar nu ben ik er helemaal op uitgekeken. Voor een tientje mag iedere koper hem meenemen. Het geld wat we hier verdienen gaat in de spaarpot van de kinderen. Een van mijn zoontjes staat verder op ook met een kleedje te verkopen, een echte zakenman. Op de vrijmarkt is het altijd feest. ik sta hier ieder jaar, lekker gezellig en gemakkelijk.'



Charon van Schalm: 'Ik spot vaak vogels en maak hier dan foto's van. Ik kocht dit boek ooit bij de kringloop en werd gelijk gegrepen door de mooie plaatjes, maar nu is het tijd om het te verkopen. Van het geld dat ik hier vandaag verdien wil ik een nieuwe lens voor mijn camera kopen: dan kan ik betere foto's van vogels maken. Tot nu toe gaat het best aardig, ik heb al 150 euro verdiend. Al had ik er vanochtend geen zin in. Maar nu is het toch weer als vanouds gezellig.'



Lars Oostenenk (12) en Thijs Oostenenk: 'Op Google zochten we naar goede ideeën voor Koningsdag en toen kwamen we uit bij het rat van fortuin. We hebben dit gemaakt van triplex, een muziekstandaard en stickertjes. Voor een euro mogen mensen draaien en maken ze kans op snoep. Tot nu toe hebben we toch al 15 euro per persoon verdiend. Dat komt goed van pas bij de spelcomputer waarvoor we sparen.'