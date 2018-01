Teruglezen - Dit was de westerstorm die Nederland platlegde: twee doden, 50 miljoen schade

De bergers hebben het er maar druk mee

'De eerste melding kwam van een kleine vrachtwagen die op de A2 op z’n kant lag. De berger stond erbij en 100 meter verderop ging de volgende omver', vertelt planner Vincent Ensie van bergingsbedrijf Collewijn Groep. 'De berger belde me om te vertellen dat zijn spiegels bijna naar binnen bogen vanwege de harde wind. Het had geen zin om verder te gaan, dus dat werd een uitgestelde berging.'



Rond half 10 vanochtend barstte het los bij het bedrijf uit Utrecht. 'Het was veel drukker dan normaal.' Er kwamen niet alleen meldingen binnen over gekantelde vrachtwagens, maar ook over personenauto's waar bomen op waren gevallen. 'Er was zelfs een boom op een brandweerauto gevallen.' Ook belandden er naast een provinciale weg twee vrachtwagens in de sloot.



Ensie drukte de bergers die hij aanstuurde op het hart goed op te letten en geen risico’s te nemen. 'Er waaide van alles in de rondte. Een berger was een band aan het wisselen, hoorde gerommel en zag achter zich een half huis instorten.'



Tot nu toe zijn er al meer dan 100 meldingen binnengekomen. Ensie rekent op zo'n 150 meldingen in totaal voor vandaag. 'Het is nu aardig onder controle, maar we hebben alle zeilen moeten bijzetten.'



De gekantelde vrachtwagens zijn voornamelijk oppervlakkig beschadigd. De spiegels zijn kapot en er is lakschade, maar ze zijn niet total loss. 'Behalve als ze in het water liggen. Als je met draaiende motor in het water rijdt, is er meestal wel een heleboel schade.'



Vanwege het weer zijn een aantal bergingen uitgesteld. Eén vrachtwagen kan zelfs pas morgenochtend om half 11 worden weggehaald. 'Gelukkig is er wonder boven wonder niemand gewond geraakt.'