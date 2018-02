Teruglezen - Dit was de eerste zittingsdag in het proces Holleeder: 'Endstra hoefde niet bang voor mij te zijn'

Holleeder over Cor van Hout

Hij heeft Sonja slechter behandeld dan ik dacht. U zult het zien aan de tapgesprekken Holleeder over Cor van Hout, de man van zijn zus Sonja

Holleeder: ‘De oorzaak van de ruzie met Sonja, waardoor ik onaardig tegen haar heb gedaan, was dat we geen film wilden. Dat zou voor de kinderen niet goed zijn. Cor heeft een testament gemaakt dat hij geen film wilde. Dat is toch doorgezet. Daar is die ruzie over ontstaan.’



‘We hadden geld, en dat hebben we geïnvesteerd. We hebben twee zakken opgegraven toen we zagen dat we gevolgd werden. Dat hebben we verdeeld onder elkaar. We hebben dat geld begraven en zijn toen naar Frankrijk gegaan.’



Voorzitter: ‘Cor ging in de hasj, toen kwam er een scheiding tussen u en hem. U zegt: hij dronk te veel.’



Holleeder: ‘De scheiding kwam door wat Cor met iedereen had. Dat zult u horen in de tapgesprekken, het is zielig hoe Sonja door hem geterroriseerd is. Het is verschrikkelijk wat hij deed.’



‘Cor sloeg Sonja. Het is vervelend om over Cor te praten omdat hij er niet meer is. Maar door Astrid moet ik nu wel. Ze lag bij de kinderen, moest bij hem komen liggen, dan ging ie op haar liggen en een beetje rommelen waar ze niks aan heb (sic), en als ze dat niet wilde, kreeg ze klappen.’



‘Als je daar geen ruzie mee kreeg, dan is er iets niet goed met je. Hij heeft Sonja slechter behandeld dan ik dacht. U zult het zien aan de tapgesprekken.’