Teruglezen - Astrid Holleeder getuigt tegen haar broer: 'De vrouwen in onze familie werden alle kanten opgetikt'

Verschil tussen Cor en Willem

Cor nam geen levens. Mijn broer wist die morele streep niet te trekken - daar ligt voor mij grens Astrid Holleeder

Het grote verschil tussen Willem Holleeder en Cor van Hout is volgens Astrid Holleeder dat ze weliswaar beiden crimineel waren, beiden vrouwen ‘in elkaar tikten’, maar dat Cor van Hout, hoewel hij een alcoholist was, ‘geen levens nam’. En haar broer wist die morele streep niet te trekken. Daar, zegt Astrid Holleeder, ligt voor haar de grens. 'Cor was een vervelende vent, en Willem was een vervelende vent. Weet u wat het is? Als Cor Wim had omgelegd, was ik ook tegen Cor gaan getuigen.'

Astrid: ‘Als Pablo Escobar tegen je zegt: ik snij u de nek af, dan neem ik hem serieus. Als mijn buurman het zegt, denk ik: hij heeft een slechte dag.’



Advocaat Janssen confronteert haar ook met haar eigen woorden: ze heeft eerder gezegd dat ze haar broer had moeten vermoorden. Janssen: ‘Ik vind dat ingewikkeld om te begrijpen.’ Volgens Astrid is het anders als je het over familie hebt. ‘Ik vind dat ik hem het leven mag ontnemen. Net zoals mijn moeder dat mag doen. Ze heeft een slecht product op de wereld gezet. Dat is tussen mijn broer en ik. Simpel. Net als dat hij mij het leven mag ontnemen.’



Alle relaties in onze familie waren problematisch, vertelt Astrid Holleeder. 'De vrouwen werden alle kanten op getikt. Daarom wilde ik niet zo’n vrouw zijn. Het was heel traditioneel, ze hadden niks te vertellen: als de mannen dronken waren kregen ze een tik.'

Willem Holleeders advocaat Sander Janssen: 'U zet twintig jaar later Cor neer als een gezellige gozer en Willem als het monster. Dat verhoudt zich niet met het beeld dat u schetst.' Volgens Janssen intervenieerde Willem tussen Cor en Sonja als ze ruzie hadden.



Astrid Holleeder: 'Sonja is wel een keer in elkaar geslagen terwijl Wim gewoon toekeek en zei: zoek het uit.'

Janssen: 'Jij schetst dit beeld, ik niet. Niemand hier was erbij: ik kijk welke bewijsmiddelen aansluiten op wat u zegt, maar dit sluit niet aan.'

Astrid: 'Cor is een vervelende dronken man, maar niet met een hele kwade dronk.'

Janssen: 'Nou....' (gelach uit de zaal).

Janssen, verwijzend naar een ander tapgesprek: 'Sonja zegt dat Cor heeft gezegd dat hij haar doodmaakt als ze bij hem weggaat.'

Astrid Holleeder: 'Dat is niet zo vreemd, doet Willem ook bij zijn vrouwen. Die wereld wordt gedomineerd door jaloezie. Het wordt pas kwaadaardig als je mensen gaat vermoorden.'

Janssen: 'Ik lees dat niet terug op de taps van uw broer.'

Astrid: 'Ja, maar als je die vrouwen had gezien nadat hij ze onder handen had genomen, zaten ze daar niet ver vanaf.'