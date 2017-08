Terrorismeverdachte opgepakt in Brabant, busje in Rotterdam bleek van Spaanse monteur

Surfmuziek

Evenementenhal de Maassilo maakte de afgelasting 'op last van de politie' bekend via sociale media en op haar website, nog ruim voor aanvang van het concert. De meeste bezoekers waren nog niet gearriveerd bij het evenementencomplex aan de Maashaven. De Maassilo en omgeving werden uit voorzorg ontruimd.



Of de terreurdreiging te maken had met de naam van de band, is niet bekend. Allah-Las, in 2008 opgericht, maakt hedendaagse 'West Coast'-muziek, geïnspireerd door onder meer de Beach Boys, The Doors en The Byrds. De naam is een verwijzing naar Allah, zo zei frontman Miles Michaud eind maart in een interview met HoustonPress. Dat was volgens hem niet bedoeld uit minachting voor iemands religie, maar ze wilden gewoon een 'heilig klinkende' naam.



Die naam leidde er in Turkije al eens toe dat een concert van de band werd geannuleerd, omdat een concertorganisator zich er 'niet helemaal happy' bij voelde. Volgens Michaud gaat de band al te lang mee om de naam nog te wijzigen.