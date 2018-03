Teleurstellende uitslag voor de PVV, partij van Geert Wilders overvleugeld door Denk

Tom Kuilder, lijsttrekker van de PVV in Emmen, was daarentegen 'hartstikke tevreden'. Zijn partij scoorde wel iets minder dan verwacht. Dat de PVV fors minder stemmen haalde dan bij de parlementsverkiezingen komt volgens hem door de deelname van lokale partijen als Wakker Emmen, dat in Emmen 23 procent van de stemmen haalde.



De PVV neemt dit jaar in dertig gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 28 meer dan vier jaar geleden, toen de partij van Geert Wilders alleen meedeed in Almere en Den Haag en daar de tweede grootste partij werd, na de VVD. De PVV is vooral actief in Zuid- en Noord-Holland (negen gemeenten), Overijssel (vier gemeenten), Flevoland (drie) en Limburg (ook drie).



Bij de parlementsverkiezingen vorig jaar werd de PVV in zeven gemeenten de grootste. Dat was in Pekela, Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht, Emmen, Nissewaard en Rucphen. De grootste uitslag behaalde de partij in Rucphen. Met 38,9 procent van de stemmen eindigde de PVV daar ver voor de VVD (19,6 procent. In Pekela (24 procent), Sittard-Geleen (20,9 procent) en Nissewaard (23,7 procent) behaalde de PVV meer dan een vijfde van de stemmen.



PVV-leider Geert Wilders stemde zelf in de Haagse volkswijk Duindorp. Hij bracht zijn stem uit op Henk Bres, nummer tien van de lijst. Wilders zou de verkiezingsuitslag eigenlijk in het Zeeuwse Terneuzen volgen, waar de PVV bij de parlementsverkiezingen de tweede partij werd, na de VVD. Hij zag daar op het laatste moment van af, nadat burgemeester Jan Lonink bij Omroep Zeeland had laten weten ongelukkig te zijn met de komst van Wilders naar zijn gemeente.