Teken van leven van in Turkije 'vermiste' vrouw uit Haaksbergen

Zoekactie voor Hoffman

Bekenden van Hoffman zijn juist wel met een grootscheepse zoekactie begonnen voor de 21-jarige Haaksberger. Rond 8 juli zou hij zijn familie hebben laten weten een taxi naar het vliegveld te nemen om terug te gaan naar Nederland. Daarna is niets meer van hem vernomen. Of hij de taxi ook echt heeft genomen, is onzeker. Zijn naasten hebben hem toen als vermist opgegeven bij de politie. Broer Robin is in Turkije, maar wil na gesprekken met RTL, Telegraaf en Tubantia nu niets meer zeggen.



De politie Oost-Nederland zegt niets te kunnen met het RTL-fragment. 'We moeten zelf kunnen vaststellen of zij het zijn', zegt een woordvoerder. 'Als we meer weten, komen we ermee naar buiten.' De Nederlandse politie werkt samen met de politie in Turkije om de drie te vinden.