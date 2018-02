Tegenvaller Nederlandse schatkist en bedrijven: Europees Hof haalt streep door belastingvoordeel

Snel wil zo vlug mogelijk het gat dichten dat de Europese rechter zal slaan in het fiscale bouwwerk

Dat kost Snel meer tijd dan hij heeft. De staatssecretaris zal eerst en zo snel mogelijk het gat willen dichten dat de Europese rechter slaat in het fiscale bouwwerk voor Nederlandse bedrijven. Om 'verdere uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag te voorkomen' en de schade voor de schatkist te beperken tot maximaal 400 miljoen, kondigde zijn voorganger Wiebes op 25 oktober vorig jaar aan dat een spoedwet zo goed als klaar ligt om naar de Tweede Kamer te sturen.



De spoedreparatie moet ervoor zorgen dat per 25 oktober 2017 een einde komt aan de renteaftrek voor Nederlandse moederbedrijven met Nederlandse dochters. Aldus verdwijnt de discriminatie van Nederlandse bedrijven met buitenlandse dochterbedrijven. Consequentie is wel dat alle circa 100 duizend Nederlandse moeders met Nederlandse dochters hun belastingaangifte over 2017 moeten herzien, want hun fiscale situatie over de laatste twee maanden van vorig jaar is veranderd.