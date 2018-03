Tegenstand tegen wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten groter dan verwacht: 49 procent voor en 48 tegen

Het laatste landelijke referendum

De kans is groot dat dit voorlopig het laatste landelijke referendum is geweest. Alleen de Eerste Kamer kan dat de komende maanden nog verhinderen door tegen de terugtrekkingswet te stemmen waarmee de regering raadgevende referenda in de toekomst onmogelijk wil maken.



Net als bij het Oekraïnereferendum, dat in 2016 werd gehouden, speelde de regering een opmerkelijke rol in de campagne. Vooruitgeschoven post was de doorgaans diep onder de radar opererende Rob Bertholee, directeur van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Die liet zichzelf uitnodigen door tv-programma College Tour, en verkondigde ook elders dat cyberaanvallen van uit China of Rusland de grootste dreiging vormen waaraan we worden blootgesteld. De Wiv zou volgens hem de veiligheidsdiensten een middel geven daartegen op te treden.