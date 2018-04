Te strenge asbestregels kosten woningcorporaties en Nederland honderden miljoenen, stellen experts

Alleen bedrijven met een asbestcertificaat van Ascert mogen asbest saneren. Controleren doet de overheid niet. In alle andere branches werkt het anders, en beter, zegt Helsloot. 'Daar stellen werkgevers en werknemers samen een arbo-catalogus op, waarin precies staat wat de normen zijn. Elk bedrijf kan daarmee aan de slag, en wordt gecontroleerd door de inspectie.' Daardoor worden de prijzen in bedwang gehouden, want er is concurrentie. In alle andere sectoren worden de risico's geïnventariseerd door werkgevers en werknemers samen, en houdt de Inspectie SZW toezicht op het werk. Helsloot hoopt dat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog voor de zomer met voorstellen komt om de situatie te verbeteren.



Volgens Helsloot worden de risico's van asbest systematisch overdreven. 'Telkens als de discussie oplaait, is er wel weer iemand die zegt: één enkele vezel asbest in je longen kan al fataal zijn. Dat is waar, dat kan. Maar als je het risico bekijkt, ligt het heel anders. Als je, zoals vroeger gebeurde, mensen dag in dag uit in een mist van asbest laat werken, dan heb je grote risico's. Maar zelfs dan is de kans op ziektes ongeveer even groot als voor een kettingroker.'

Telkens als de discussie oplaait, is er wel weer iemand die zegt: één enkele vezel asbest in je longen kan al fataal zijn Ira Helsloot