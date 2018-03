Tankkorting op zondag leidt tot religieuze rel in Ouddorp - onderdeel van landelijke trend?

Met de actie ging het tankstation voorbij aan de grote geloofsgemeenschap in het dorp. Die wilde ook profiteren van de 13 cent korting per liter, maar een tankbeurt op zondag is uit den boze. Ouddorper Hans Klijn (70), belijdend lid van de Hersteld Hervormde Kerk, voelt zich daarom gediscrimineerd. Zijn advies aan geloofsgenoten op het eiland: ga elders tanken.



Dit werd hem niet door iedereen in dank afgenomen: zijn Facebookpagina stroomde vol met haatberichten. 'Ze wensten me de meest vreselijke ziektes toe', aldus Klijn tegen het AD. Hij was op Goede Vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.



Pomphouder Theo Noordijk vindt de commotie maar overdreven. 'In de twee jaar dat ik hier nu werk, klaagde heel soms iemand van het eiland dat hij op zondag geen gebruik maakte van zijn auto, maar verder hoorde je er niemand over.' Nu heeft het hoofdkantoor - De Haan is een keten met ongeveer tweehonderd vestigingen - besloten om de kortingsactie vanaf volgende week te verplaatsen naar de woensdag. 'Ze wilden niemand tegen de borst stuiten', verzucht hij.





Het contrast met de algemene seculiere cultuur in Nederland wordt groter religiewetenschapper Ernst van den Hemel