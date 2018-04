Taalkwestie: er geen been in zien? Of er geen heil in zien?

Wie? Derk HilleRisLambers uit Wageningen.



Wat? Een verhaspelde uitdrukking.



Namelijk? In de krant van 16 april, een bericht over de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. De pijn zit in deze zin: 'En deze week liet ook GroenLinks na ampel beraad aan de informateur weten geen been te zien in een samenwerking met Smolders.'



Aha, dus 'ampel' is niet goed? Ampel is prima, 'geen been' klopt niet. HilleRisLambers legt het duidelijk uit in een mailtje aan de betrokken verslaggever: 'Daarmee stelt u het tegenovergestelde van wat u, blijkens de context, bedoelt te zeggen.