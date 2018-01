Sunny Bergman op lijst politieke partij Sylvana Simons

Wit is ook een kleur

Witte mensen, zegt Sunny Bergman, zien zichzelf als nulpunt. Zo zadelen ze onbewust hun kinderen op met vooroordelen. Hoe kunnen we dat anders doen? 'Witte mensen denken dat ongelijkheid niet hun probleem is, tot ze zich realiseren dat hun kind ook racistische ideeën krijgt aangeleerd.'



Zwart als roet

Toen twee miljoen Nederlanders op Facebook achter het uiterlijk van Zwarte Piet gingen staan, hakte documentairemaker Sunny Bergman de knoop door: ze zou een film over hem gaan maken. Vervolgens belandde ze in een spagaat. 'Onderdeel zijn van een feministisch debat is lastig, maar dit is nog tien keer heftiger. Racisme bespreken is in Nederland een nog veel groter taboe.'



Sunny side op spirit

Bergman: 'Onbewust denken Europeanen: wij zijn superieur, de rest van de wereld moet uitkomen bij onze waarden. Dat wilde ik omdraaien. Wij in het Westen hebben de meeste last van stress en burn-outs, zo veel kinderen krijgen hier op school een psychiatrische diagnose en toch denken we dat onze manier de enige juiste is. Hoe arrogant is het om te denken dat wij het meest ontwikkeld zijn?'



Zo zwart-wit is de wetenschap niet

Een proef met poppen zou aantonen dat jonge kinderen een voorkeur hebben voor een blanke huidskleur. Maar daarop valt wel wat af te dingen.