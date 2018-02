Suikerpatiënt die 7 mensen aanreed bij Amsterdam CS deed niet aan de ramadan

Onder hen schrijver en columnist Leon de Winter die stelde dat de politieverklaring 'een knap staaltje zelfbedrog' was en 'een belediging van het gezonde verstand'. Hier, zo was zijn overtuiging, werd een aanslag onder het tapijt geveegd. De speculaties werden sterker toen een politiemedewerker de Arabische naam en geboorteplaats (Casablanca) van de man lekte naar weblog GeenStijl.



Onderdeel van de geruchten was dat de man een 'hypo' kreeg als gevolg van de ramadan. Een lezing die volgens artsen inderdaad zou kunnen kloppen. Net als de hoge temperatuur die dag en medicijn- of drugsgebruik een verklaring kunnen zijn. Op die speculaties ging de politie om privacyredenen niet in. Eind maart liet het Openbaar Ministerie wel weten definitief niet tot vervolging over te gaan. Ook uit aanvullend onderzoek bleek dat er geen opzet in het spel was en dat de man zijn onwelwording ook niet verweten kan worden.



Adjunct-hoofdredacteur Bart Nijman van GeenStijl reageert in de uitzending van Medialogica op de rol die het weblog speelde in de affaire. Hij vindt achteraf dat GeenStijl in de fout is gegaan door de achternaam van de man te publiceren.