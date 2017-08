Subsidie voor Amsterdamse huiseigenaren die van aardgas afstappen

In november 2016 kwam Amsterdam met het plan dat de stad in 2050 aardgasloos moet maken. Het nieuwe en meest ingrijpende daarvan was dat bestaande gebouwen op grote schaal van het aardgas afgaan. In eerste instantie werkte de gemeente vooral samen met woningcorporaties, maar nu trekt Amsterdam ook 5 miljoen euro uit voor subsidies voor particulieren.



Volgens woordvoerder Marten Grupstra van wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) is de subsidie bedoeld om de energietransitie zo groots mogelijk aan te pakken en te zorgen dat alle Amsterdammers meedoen, niet alleen woningcorporaties en bedrijven. '5 miljoen euro is natuurlijk niet genoeg om iedereen van het aardgas te halen, maar het is een begin. Het motiveert mensen om erover na te denken en zet ze in beweging', aldus Grupstra. Choho gaf eerder al te kennen dat Den Haag meer moet investeren in een gasloze toekomst, door bijvoorbeeld verouderde wetten uit het gastijdperk aan te passen. Dat zou tot betere prijzen moeten leiden voor alternatieve energiebronnen.